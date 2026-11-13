Gaziantep’te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, okul önünde drift yapan araca ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, kısa sürede araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü statüsünde bulunan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Valilik, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör