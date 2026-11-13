Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 13.11.2026 22:56

Gaziantep’te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Gaziantep'te okul önünde drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesilirken, aday sürücü olan şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza
  • ABONE OL

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, okul önünde drift yapan araca ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, kısa sürede araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü statüsünde bulunan kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Valilik, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA