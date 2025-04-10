Gaziantep’te otomobil fıstık bahçesine uçtu! 1 ölü

Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı.