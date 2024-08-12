Gaziantep’te patlama: 1 kişi öldü

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesindeki Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlama üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iş yerinde yaşanan patlama nedeniyle Mustafa Taş adlı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Patlama meydana gele ve yeni kurulduğu belirtilen iş yerinin ambalaj malzemesi ürettiği belirlendi.

Patlamada yaşamını yitiren Mustafa Taş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.