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Giriş Tarihi: 3.1.2022 10:18 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:24

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

İHA
Gaziantep’te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, yeni yılın ilk günü arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden bir şahsın pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak 14 yerinden yaralanması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Saldırgan köpek ise yakalanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olay, yeni yılın ilk günü Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda toplama işi yapan ve bir arkadaşının evinden hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından arkadaşı pitbull cinsi köpeğini Ufuk Göçmen'in üzerine saldı. Saldırı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ufuk Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayak bileğine dikiş atılan Göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili R.K. ve G.Ç. 2 şüpheli şahsın yakalandığını, saldırgan köpeğin ise yakalanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.'nın pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı
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