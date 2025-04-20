Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye-Rakka bölgesinde 2022 yılında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde lojistik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen M.N.K. isimli yabancı uyruklu şahıs ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.M. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslarda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi M.N.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.M. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.