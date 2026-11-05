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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:26

Gaziantep'te 'pos tefeciliği' operasyonu! 21 gözaltı

Gaziantep'te pos tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 16 iş yerine ise işlem yapıldı.

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İHA İHA
Gaziantep’te ’pos tefeciliği’ operasyonu! 21 gözaltı
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos tefeciliğine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 44 adet kredi kartı, 12 adet cep telefonu, 9 adet POS cihazı, 3 adet laptop, 1 milyon 82 bin 715 TL ve 660 Euro ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 21 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine de işlem yapıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Gaziantep'te 'pos tefeciliği' operasyonu! 21 gözaltı
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