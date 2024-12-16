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Giriş Tarihi: 16.12.2024 23:38

Gaziantep’te sobadan sızan gaz can aldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi

İHA
Gaziantep’te sobadan sızan gaz can aldı

Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çetin'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin girdiği evde yaşlı adam hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenhdi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’te sobadan sızan gaz can aldı
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