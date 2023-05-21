Gaziantep’te UFO paniği

Gaziantep'te dün saat 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim rapor edildi. Pilotlar tarafından UFO'nun bildirilmesi üzerine İHA ve SİHA'lar havalanırken, Gaziantep'te kurulan Türkiye'nin Milli Radar Sistemi'nin de uyarı aldığı öne sürüldü.Tanımlanamayan cisim nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar, Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. UFO'yu rapor eden uçak da Adana'ya iniş yaptı. Gaziantep Havalimanı'ndan 13'ü kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Araştırmalar sonuçsuz kalırken, uçuşlar dün saat 12.00'de tekrar başladı.Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan, AnadoluJet'in ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Gaziantep seferleri de gecikmeli olarak gerçekleşti. Her iki uçak da saat 13.15 sıralarında İstanbul'dan hareket etti.