Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te UFO paniği
Giriş Tarihi: 21.5.2023

Gaziantep’te UFO paniği

Gaziantep’te pilotların tanımlanamayan bir cisim tespit etmesi üzerine alarma geçildi. Uçuşlar durdurulurken İHA ve SİHA’lar UFO’nun peşine düştü. Uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te UFO paniği
Gaziantep'te dün saat 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim rapor edildi. Pilotlar tarafından UFO'nun bildirilmesi üzerine İHA ve SİHA'lar havalanırken, Gaziantep'te kurulan Türkiye'nin Milli Radar Sistemi'nin de uyarı aldığı öne sürüldü.



Tanımlanamayan cisim nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar, Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. UFO'yu rapor eden uçak da Adana'ya iniş yaptı. Gaziantep Havalimanı'ndan 13'ü kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Araştırmalar sonuçsuz kalırken, uçuşlar dün saat 12.00'de tekrar başladı.



Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan, AnadoluJet'in ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Gaziantep seferleri de gecikmeli olarak gerçekleşti. Her iki uçak da saat 13.15 sıralarında İstanbul'dan hareket etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: Halkı aldatmaya çalıştılar
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel'i geride bıraktı
CHP'lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir'i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?
CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
SON DAKİKA: Sanatçı Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu
Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor! Akşener'in yalan siyaseti 60 günde çürüdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te UFO paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA