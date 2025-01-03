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Giriş Tarihi: 3.1.2025 10:27 Son Güncelleme: 3.1.2025 10:39

Gaziantep'te yangın: Eşine kızıp evi yaktı!

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı eşi evi terk edince evi yaktı. Yangın nedeniyle binadaki kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te yangın: Eşine kızıp evi yaktı!

Şahinbey ilçesinin Nuri Pazarbaşı mahallesi Çamlıca Konutları 2. Etap D Bloktaki bir evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek zehirlenen 9 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ev sahibi M.A.'nın tartışma sonrasında evi terk eden eşine kızarak çıkardığı öğrenildi.

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Gaziantep'te yangın: Eşine kızıp evi yaktı!
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