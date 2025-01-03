Gaziantep’te yangın: Eşine kızıp evi yaktı!

Şahinbey ilçesinin Nuri Pazarbaşı mahallesi Çamlıca Konutları 2. Etap D Bloktaki bir evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek zehirlenen 9 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ev sahibi M.A.'nın tartışma sonrasında evi terk eden eşine kızarak çıkardığı öğrenildi.