Gaziantep’te ’Yeşil altın’ nöbeti! Kuş uçurtmuyorlar...

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Gaziantep'te baklavalık boz fıstığın hasadı tamamlandı. Ünü Türkiye sınırlarını aşan meşhur fıstığın hasat zamanı ise yaklaşıyor. Bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatı yükselişe geçen Antep fıstığını, bahçelerde elleri silahlı bekçiler koruyor. Gözetleme kulelerinde yaşayan bekçiler burada yemek yiyor, burada yıkanıyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, hırsızları düdük çalarak ya da havaya ateş açarak korkutmaya çalışıyor. Bekçiler, gece ellerinde fenerlerle yüzlerce dönümlük arazi içinde turluyor.
JANDARMA DESTEK VERİYOR
Hasat döneminde bahçe sahiplerinin güvenlik önlemlerini arttırdığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, "Fıstık iç doldurmaya başladığı dönemden, hasat bitimine kadar bekçilerimizle birlikte tarlada bekliyoruz. Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz.
İlçe Jandarma Komutanlığımız bu yıl çok sıkı denetimler yapıyor. Hırsızlar özellikle bekçi olmayan arazilere yöneliyor" dedi. Bu yıl kuraklık nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Deniz, "Normalde 10 gün önce başlanan hasadımız bu yıl 10 gün sonra başladı. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hükümet yetkilileri ile Tarım Bakanımızdan Antep fıstığına sahip çıkılmasını istiyoruz. Taban fiyat verilmesini, destekleme alımı yapılmasını, en azından kooperatiflerin kurulmasını ve fıstık fiyatlarının aşırı değişimine karşı bir sigorta görevi görmesini istiyoruz" diye konuştu.
ELLERİNDE SİLAH NÖBET TUTUYORLAR
Yaklaşık 10 yıldır fıstık sezonunda tarlalarda fıstık bekçiliği yapan Mustafa Kaplan, "Gece gündüz 24 saat nöbetteyiz. Yemeğimizi işveren getiriyor. Fıstık pahalı bir ürün olduğu için hırsızlar eksik olmuyor. Biz burada hırsızları korkutmak için havaya ateş açıyoruz.
Bu sene Jandarma gece gündüz tarlalarda devriye atıyor. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar." dedi.
"BİR AN ÖNCE SUYA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"
Çiftçi Şerif Çiçek ise "Geçim kaynağımız Antep fıstığı. Ancak son yıllarda yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle fıstıkta rekolte her geçen yıl düşüyor. Çiftçi bu yıl beklediği verimi alamadı. Ağaçlarımız günden güne verimliliğini kaybediyor. Fıstığın büyük bölümü Barak Ovası'nda yetişiyor.
Yanıbaşımızdan Fırat Nehri geçiyor fakat bu konuda somut adımlar atılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve yetkililerden Barak Ovası'nın bir an evvel suya kavuşturmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde yarın çok geç olacak. Bir fıstık ağacının tam anlamıyla verime gelmesi ortalama 20 yılı buluyor. Fırat Nehri'nden bölgemize gelecek su hem bölge çiftçisine hem de ülkemize büyük katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.