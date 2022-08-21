Gaziantep’te ’Yeşil altın’ nöbeti! Kuş uçurtmuyorlar...

İlçe Jandarma Komutanlığımız bu yıl çok sıkı denetimler yapıyor. Hırsızlar özellikle bekçi olmayan arazilere yöneliyor" dedi. Bu yıl kuraklık nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Deniz, "Normalde 10 gün önce başlanan hasadımız bu yıl 10 gün sonra başladı. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hükümet yetkilileri ile Tarım Bakanımızdan Antep fıstığına sahip çıkılmasını istiyoruz. Taban fiyat verilmesini, destekleme alımı yapılmasını, en azından kooperatiflerin kurulmasını ve fıstık fiyatlarının aşırı değişimine karşı bir sigorta görevi görmesini istiyoruz" diye konuştu.