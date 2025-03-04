Gaziantep’te yüksek doğal gaz faturaları için EPDK soruşturma başlattı

Gaziantep'te firma değişikliğinin ardından yüksek gelen doğal gaz faturalarına yönelik şikayetlerin artması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'ün EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yaptığı görüşmenin ardından EPDK tarafından konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı

Cep yakan doğalgaz faturaları ile ilgili bir açıklama yapan Abdülhamit Gül, "Gaziantep'te vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu doğal gaz faturalarıyla ilgili olarak EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde konu hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi'ye ilgileri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her an yanında olmaya ve konuyu takip etmeye devam edeceğiz" dedi.