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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:07

Gaziantep'teki düğün gecesi dehşetinde karar: Murat Kara'nın katillerine ceza yağdı!

Gaziantep'te bir sokak düğünü, gelinin eski eşinin yakınları tarafından kana bulanmıştı. 2023 yılında meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, şüpheli Duran ve Salih U. kardeşlere verilen cezayı açıkladı. İşte kan donduran olayın detayları...

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Gaziantep’teki düğün gecesi dehşetinde karar: Murat Kara’nın katillerine ceza yağdı!
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Gaziantep'te 2023'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada söz alan maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, beraat ve tahliye talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Murat Kara'nın öldürülmesine ilişkin Salih U., Emin U. ve Duran U.'nun 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, düğünde yaralanan İbrahim B. için ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, Duran U. ve Salih U. kardeşlere "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar, İbrahim B.'ye öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk E.U. ise Murat Kara'yı "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, İbrahim B.'ye öldürmeye teşebbüsten 9 yıl 4 ay ve diğer suçlardan aldığı cezalarla birlikte toplamda 25 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'teki düğün gecesi dehşetinde karar: Murat Kara'nın katillerine ceza yağdı!
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