Gaziantep’teki feci kazada hayatını kaybetmişti! Cenazesi ailesine teslim edildi

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep 'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karkamış'tan Nizip istikametine seyir halinde olan 45 MC 9193 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, sürücü yola fırladı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ümit Düştü, eşi Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can ile traktör sürücüsü Murhaf Elsilo yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari araçtaki Lütfiye Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Lütfiye Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin İzmir'de defnedileceği öğrenildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan incelemenin ise sürdüğü belirtildi.