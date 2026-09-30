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Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:08

Gaziantep'teki kazada can kaybı 8'e yükseldi! 3 yaşındaki Kerem Gökşen'den acı haber geldi

Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Kerem Gökşen (3), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

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DHA
Gaziantep’teki kazada can kaybı 8’e yükseldi! 3 yaşındaki Kerem Gökşen’den acı haber geldi
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Kaza, pazar günü saat 18.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu, kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsüyle 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) yaşamını yitirdi, Kerem Gökşen ile otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Kerem Gökşen de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökşen'in Hatay'ın Aşağıoba Mahallesi'nde, aynı kazada hayatını kaybeden annesi Senem Gökşen (44) ve kardeşi Atakan Gökşen'in (1) mezarlarının yanına defnedileceği belirtildi.

#NURDAĞI #GAZİANTEP #HATAY
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