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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:35

Gazilerden KKTC Başkonsolosu’na vefa ziyareti

Kıbrıs Gazisi Murat Bekar ile İstiklal Madalyalı gazi torunları Alpay Çakan ve Yusuf Terzi, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel’i ziyaret etti. Anlamlı buluşmada, İstiklal Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk askerinin yazdığı kahramanlık destanları anıldı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gazilerden KKTC Başkonsolosu’na vefa ziyareti
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Kıbrıs Gazisi Murat Bekar ile İstiklal Madalyalı gazi torunları Alpay Çakan ve Yusuf Terzi, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel'i ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan uğruna verdiği mücadele, şehit ve gazilerin fedakârlıkları konuşuldu. Görüşmede, İstiklal Savaşı'nda imkânsızlıklar içerisinde büyük bir azim ve cesaretle mücadele eden Türk ordusunun kahramanlıkları ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Mehmetçiğin ortaya koyduğu fedakârlıklar gündeme geldi. Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden İstiklal Savaşı kahramanları ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için görev yapan Mehmetçiğin tarihî mücadelesi yad edildi. Ziyarette, şehit ve gazilere duyulan vefa ve minnet duygusu ön plana çıktı.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstiklal Harbi'nde ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Anlamlı ziyaret, Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağlarını, ortak tarih bilincini ve şehitlerle gazilere duyulan vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

#TRABZON
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Gazilerden KKTC Başkonsolosu’na vefa ziyareti
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