Gazinoda paralarını harcadılar, çıkışta yaşlı adamı gasp ettiler

"AMCA TELEFONUNU AL DEYİP GERİ VERDİLER"

İlk başta ne olduğunu anlamadığını belirten Müsamettin İpek, "Uykum gelmedi, açık market vardır diye dışarı çıktı. Marketin kapalı olduğunu görünce geri eve dönmeye başladım. Kestirme yoldan giderken gençleri gördüm ve ikisi bana sarıldıktan sonra ikisi de cebimi yoklamaya başladı. Ceketimi falan her yeri yokladılar ve telefonumu da aldılar. Saldılar beni, sakladığım elimde para olduğunu görüp tekrar geri geldiler ve elimdeki 2 bin TL parayı da aldılar. 10 metre daha gittikten sonra amca telefonunu al deyip geri verdiler. Demek ki onların ihtiyacı para herhalde. Ben karşılık vermedim, eğer verseydim sonum olabilirdi. Güvenlik kameralarına bakan JASAT, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Allah razı olsun onlardan, Allah başımızdan eksik etmesin onları, jandarma sayesinde her şey çözüldü" dedi.