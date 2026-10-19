Gaziosmanpaşa’da deprem tatbikatı

Gaziosmanpaşa
Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında barınma tatbikatı düzenledi. 17 Ekim saat 18.00'de başlayan tatbikata ekip liderleri ve mahalle sorumlularının koordinasyonunda toplanma noktalarında bulunan vatandaşlar, İHH ve Gaziosmanpaşa Belediyesine ait araçlarla alınarak Sedat Balkanlı Spor Parkı'nda oluşturulan geçici barınma alanına götürüldü. Tatbikatta, afet sonrasında toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına ulaşım ve vatandaşların yerleştirilmesi süreçleri uygulamalı olarak test edildi.