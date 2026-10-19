Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa’da deprem tatbikatı
Giriş Tarihi: 19.10.2026

Gaziosmanpaşa’da deprem tatbikatı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gaziosmanpaşa’da deprem tatbikatı
  • ABONE OL
Gaziosmanpaşa Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında barınma tatbikatı düzenledi. 17 Ekim saat 18.00'de başlayan tatbikata ekip liderleri ve mahalle sorumlularının koordinasyonunda toplanma noktalarında bulunan vatandaşlar, İHH ve Gaziosmanpaşa Belediyesine ait araçlarla alınarak Sedat Balkanlı Spor Parkı'nda oluşturulan geçici barınma alanına götürüldü. Tatbikatta, afet sonrasında toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına ulaşım ve vatandaşların yerleştirilmesi süreçleri uygulamalı olarak test edildi.
#GAZİOSMANPAŞA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa’da deprem tatbikatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA