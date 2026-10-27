Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da feci kazada çocuklarını kurtardı! Genç anne minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.10.2026 12:44

Gaziosmanpaşa'da feci kazada çocuklarını kurtardı! Genç anne minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda evine doğru yürüdüğü sırada hızla ilerleyen bir minibüsün üzerlerine geldiğini fark etti. Son anda çocuklarını kenara iten Erdoğan, minibüsün altında kaldı. Çevredekiler tarafından kaldırılan minibüsün altından çıkarılan Canan Erdoğan, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da feci kazada çocuklarını kurtardı! Genç anne minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

ÇOCUKLARINI KURTARDI

Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan'a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan'ın üzerine devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan'ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

'ÇOCUKLAR KURTULDU KADIN VEFAT ETTİ'

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da feci kazada çocuklarını kurtardı! Genç anne minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA