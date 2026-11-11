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Giriş Tarihi: 11.11.2026 17:33

Gaziosmanpaşa’da genç doktorun şüpheli ölümü: 8’inci kattan düşerek can verdi!

İstanbul’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düştü. Pınar olay yerinde hayatını kaybederken, inceleme başlatıldı.

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Gaziosmanpaşa’da genç doktorun şüpheli ölümü: 8’inci kattan düşerek can verdi!
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İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi. Hastane yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu. Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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#GAZİOSMANPAŞA #İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa’da genç doktorun şüpheli ölümü: 8’inci kattan düşerek can verdi!
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