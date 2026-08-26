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Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:53

Gaziosmanpaşa’da korkunç saldırı! Oyun salonunu kurşun yağmuruna tuttular: İşletme sahibi yaralandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen saldırı yürekleri ağza getirdi. Şüpheli oyun salonunu kurşun yağmuruna tuttu. Korkunç olayda işletme sahibi yaralanırken saldırganı ise güvenlik kameraları ele verdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da korkunç saldırı! Oyun salonunu kurşun yağmuruna tuttular: İşletme sahibi yaralandı!
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Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yürüyerek iş yeri önüne gelen 1 şüpheli, yanında getirdiği silahla oyun salonuna ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar işletme sahibine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANI GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı. Yaralandığı belirlenen işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa’da korkunç saldırı! Oyun salonunu kurşun yağmuruna tuttular: İşletme sahibi yaralandı!
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