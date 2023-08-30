Gaziosmanpaşa’da motosiklet sürücüsüne kanlı pusu

Olay, 19.00 sıralarına Merkez Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde motosikletin üzerinde bekleyen Emre Çatal, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Çatal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.