Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa’da yangın paniği! Alevler 4 katlı binayı sardı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 16:06

Gaziosmanpaşa’da yangın paniği! Alevler 4 katlı binayı sardı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binada meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Bir daireyi alevler sararken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü. Olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

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Gaziosmanpaşa’da yangın paniği! Alevler 4 katlı binayı sardı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!
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Olay, Sarıgöl Mahallesi Bekçi Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 12.00 sıralarında meydan geldi. Binanın giriş katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve daireyi sardı. Evde bulunan bir kadın 2 çocuğunu da yanına alarak son anda dışarı çıkmayı başardı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Yükselen dumanlar kısa sürede apartmanı kaplarken, üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 3'üncü katta bulunan yaşlı bir kadın ile yanındaki bir kişi duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından kaçmayı başaran anne ve 2 çocuğu ile itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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'YANGINDA 2 KİŞİ MAHSUR KALMIŞ'

Olayın tanıklarından Ferah Çelebi, "Yangında 2 kişi mahsur kalmış. En üstten merdiven ile 2 kişiyi aldılar. Hepsi ambulansta tedavi oluyorlar. Evde yangın çıkmış" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA #YANGIN

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Gaziosmanpaşa’da yangın paniği! Alevler 4 katlı binayı sardı: 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!
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