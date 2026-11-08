Gazipaşa’yı yasa boğan ölüm

Gazipaşa'nın Kahyalar Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Gazipaşa Toptancı Hali eski Müdürü Mehmet Aykal'dan acı haber geldi. Aykal, hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 27 Ekim 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner Y. yönetimindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Aykal ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aykal'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olması üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve günlerdir yaşam mücadelesi veren Mehmet Aykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.