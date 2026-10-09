Gazze için tek ses oldular

Kahramanmaraş Platformu tarafından "Gazze'yi Unutmadık" sloganıyla düzenlenen basın açıklaması ve dua programı, Abdülhamithan Camisi'nde gerçekleştirildi. Yatsı namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirerek Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koyduğunu savundu. Ateşkes mutabakatına rağmen saldırıların sürdüğünü öne süren Alagöz, bölgedeki çatışmaların Gazze ile sınırlı kalmadığını belirterek uluslararası topluma tepki gösterdi. Gazze'deki insani krizin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Alagöz, ateşkes mutabakatının uygulanması ve bölgeye insani yardım malzemeleri ile gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Filistin halkı için dua edilmesinin ardından sona erdi.