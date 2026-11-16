Gazze’de 22 bin çocuk hayatını kaybetti: İHH’dan 81 ilde yürüyüş çağrısı: Susma! çocuklar ölüyor!

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürdürdüğünü ve yardım girişlerini engellediğini belirterek, "Sessizlik yok oluşun habercisi. Gazze'ye kim sesini çıkarmıyorsa geleceği yoktur" dedi. "Bu 22 bin çocuk 23 bin olmamalı. Eğer bugünden sonra 23 bin olursa herkes bunun hesabını verecek" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Yıldırım, Nisan ve mayıs aylarında dünyanın farklı ülkelerinden gemilerin katılımıyla yeni bir Özgürlük Filosu hazırladıklarını duyurdu. İHH'nın 45 bin yetim çocuğun sponsorluğunu üstlendiğini açıklayan Yıldırım, vatandaşlara Gazze'ye yardım çağrısı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş ve kriz bölgelerinde hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek amacıyla "Susma! Çocuklar Ölüyor!" sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Toplantıda, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, dünyanın farklı bölgelerindeki savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri ve insani yardım çalışmaları gündeme geldi. Programda, 20 Kasım'da Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yürüyüş düzenleneceği açıklanırken, çocukların yaşam hakkına sahip çıkılması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

GAZZE'DE 22 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Programda ilk sözü alan İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, savaş ve kriz bölgelerindeki insani tabloya ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. İnsan hayatının rakamlardan ibaret olmadığını ancak yaşanan felaketin boyutunun sayılarla da ortaya konulması gerektiğini belirten Göksun, "7 Ekim'den bu yana Gazze içerisinde 74 bin 700 insan maalesef hayatını kaybetti. 200 bine yakın insan da yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 22 bini çocuk, 12 bin 500'ü kadın. Bin 700'ün üzerinde de sağlık çalışanı maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Gazze'de nüfusun yüzde 94'ünün yerinden edildiğini belirten Göksun, "Neredeyse 2 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış durumda. Yüzde 81'i kullanılamaz halde. Bu da 370 bin konuta karşılık geliyor" diye konuştu.

SAVAŞ VE KITLIK 47 MİLYON ÇOCUĞU YERİNDEN ETTİ

Göksun, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki insani krizlere de değindi. Sudan'da yaklaşık 34 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, Yemen'de ise 23 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı. Dünya genelinde 47 milyon çocuğun savaş ve iç çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini, 250 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını belirten Göksun, her yıl 5 yaş altındaki 4,9 milyon çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

GAZZE'YE 67 MİLYON ÖĞÜN SICAK YEMEK ULAŞTIRILDI

İHH'nın Gazze'de yürüttüğü yardım çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Göksun, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen yardımları şöyle anlattı: "Savaşın başından bu yana, 7 Ekim'den bu yana Gazze içerisinde 67 milyonun üzerinde öğün sıcak yemek çıkarttık. 133 milyon 635 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. 240 bin kumanya ve bin 845 adet muhtelif gıda dağıtımı gerçekleştirdik. 79 binin üzerinde barınma yardımında bulunduk. Yine aynı şekilde 7 tane çadır kent kurduk." Kış şartlarının ağırlaşmasıyla ihtiyaçların arttığını vurgulayan Göksun, "Hem barınmayla alakalı ihtiyaçlar hem gıdayla alakalı ihtiyaçlar hem de sağlıkla alakalı ihtiyaçlar temel haklar olarak sayabileceğimiz bu maddeler ciddi manada ihtiyaç halinde bulunmaktadır. Kampanyamızı başlattık. Yardımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES VAR AMA İSRAİL DURMUYOR"

Göksun'un ardından söz alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırıların ve insani krizin devam ettiğini söyledi. Yıldırım, "Keşke bugün böyle tebessüm ederek veya gülerek bir basın toplantısı yapsaydık. Ama şu anda Gazze'de insanlar katlediliyor. Ateşkes olmasına rağmen bütün dünya bu ateşkesi heyecanla bekledi. Ama İsrail durmuyor ve durmayacak da" dedi.

BU İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜRKEN BU SESSİZLİK NEYİN NESİ?

Gazze'deki insani durumun ateşkesle birlikte düzelmediğini vurgulayan Yıldırım, çadırların durumuna, gıda sıkıntısına ve yardım girişlerinde yaşanan engellere dikkat çekti. İsrail'in sınır kapılarını kapatmaya çalıştığını belirten Yıldırım, yardım kuruluşlarının bütün zorluklara rağmen bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ettiğini söyledi. Yardımların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Hani Cenevre Sözleşmesi, hani Birleşmiş Milletler, hani Barış Komisyonu? Nerede bunlar? Bu insanlar açlıktan ölürken bu sessizlik neyin nesi?" ifadelerini kullandı.

"SESSİZLİK YOK OLUŞUN HABERCİSİ"

Gazze'de 22 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Yıldırım, yardım kuruluşlarının imkanlarının belli olduğunu, bu noktada devletlerin devreye girmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Sessizlik yok oluşun habercisi. Gazze'ye kim sesini çıkarmıyorsa geleceği yoktur. Gelecek tasavvuru da yoktur onun" dedi. İslam ülkelerine de çağrıda bulunan Yıldırım, Müslüman devletlerin bir araya gelerek iş birliklerini güçlendirmesi ve İsrail'e karşı ortak tedbirler alması gerektiğini ifade etti. Devletlerin gerektiğinde güç kullanarak sivillerin yaşam hakkını koruması gerektiğini savunan Yıldırım, dünya halklarının bu yönde adım atan yönetimlerin yanında olduğunu söyledi.

NİSAN VE MAYIS AYLARINDA YENİ GEMİLER YOLA ÇIKACAK

Konuşmasında insani yardım filolarına da değinen Yıldırım, Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerinin dünya kamuoyunda önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirtti. Halkların birlikte hareket etmesinin İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaşmasına katkı sağladığını söyleyen Yıldırım, yeni bir filo hazırlığında olduklarını açıkladı. Yıldırım, "İnşallah Nisan'da, Mayıs'ta çok büyük gemiler hazırlıyoruz. Allah nasip ederse küçük gemilerle, büyük gemilerle dünyanın her tarafından yola çıkacağız. Yine İsrail'i yalnızlaştıracağız. Siyonizmi dünyada yalnızlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"YARDIM VERMEKTEN ÇEKİNMEYİN, GAZZE'YE ULAŞTIRIRIZ"

Vatandaşlara yardım çağrısında da bulunan Yıldırım, "Şu anda biz bize ne kadar yardım gelse Gazze'ye sokabiliriz. Bir şekilde kendi yollarımızla. Onun için ben burada halkımıza sesleniyorum. Yardım vermekten çekinmeyin. Gazze'ye ulaşırız." dedi. Yardımların yalnızca gıda ve barınma ihtiyacını karşılamakla sınırlı olmadığını belirten Yıldırım, saldırılarda zarar gören hastanelerin yeniden yapılabileceğini, çadırların ve barınma alanlarının yeniden kurulabileceğini ifade etti. Gazze'deki 2 milyon insana, Batı Şeria'ya, Kudüs'e, Sudan'a, Yemen'e ve Suriye'ye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

20 KASIM'DA 81 İLDE ÇOCUKLAR VE ANNELER MEYDANLARA ÇIKACAK

Yıldırım'ın konuşmasındaki en önemli başlıklardan biri de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilecek yürüyüşler oldu. Gazze'de öldürülen çocukların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde savaş, iç çatışma, şiddet, istismar ve yoksulluk nedeniyle yaşam hakkı ellerinden alınan çocuklara dikkat çeken Yıldırım, Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı noktalarında meydanlara çıkacaklarını açıkladı. Yıldırım, "22 bin çocuksa 22 bin yürüyüş olacak illerimizde. Anneleriyle beraber" diyerek yürüyüşlerin amacının çocukların yaşadığı dramı toplumun bütün kesimlerine duyurmak olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletlerin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü yalnızca istatistiklerin açıklandığı bir gün olarak görmemesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, çocukların korunması için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE VE BARIŞ KOMİTESİ'NE ÇAĞRI

Yıldırım, konuşmasında Birleşmiş Milletler ve Barış Komitesi'ne de seslendi. Gazze'de hayatını kaybeden çocuk sayısının daha da artmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bu 22 bin çocuk 23 bin olmamalı. Eğer bugünden sonra 23 bin olursa herkes bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı. Barış Komitesi'nin yalnızca süreci yönetmekle yetinmemesi gerektiğini savunan Yıldırım, çocukların yaşam hakkını korumak için gerekirse askeri güç kullanılmasını ve İslam ülkeleri arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.

İHH 45 BİN YETİM ÇOCUĞUN SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİ

Gazze'de savaş nedeniyle yetim kalan çocuklara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, İHH olarak 45 bin çocuğun yetim sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Bu sayıyı artırmayı ve savaş bölgelerindeki bütün yetim çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, Gazze'de sponsorluğunu üstlendikleri çocuklardan yaklaşık 600'ünün saldırılarda hayatını kaybettiğini söyledi. Yıldırım, Gazze ve Filistin genelinde yaklaşık 75 bin yetim çocuğun bulunduğunu belirterek, halen destek bekleyen çocuklara ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vatandaşlara Gazze, Sudan ve diğer savaş bölgelerindeki yetim çocuklar için başlatılan projelere destek çağrısında bulundu. Yetimlerin yanı sıra dul kadınlara, yaralılara, barınma ve gıda ihtiyacı bulunan ailelere de yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, insani yardım çalışmalarının bütün mazlum coğrafyalara ulaşacak şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.