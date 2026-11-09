Gazze’deki sel sonrası İHH acil yardım çalışması başlattı

Havaların soğumasıyla birlikte bölgede yakıt, soba ve diğer ısınma araçlarının bulunmaması özellikle bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılar donma tehlikesi ile karşı karşıya gelmeleri ifadesini taşırken, İsrail'in saldırılarıyla birlikte kanalizasyon, drenaj ve temel altyapı sistemlerinin büyük ölçüde kullanılamaz hale gelmesiyle, sokaklarda biriken yağmur sularının tahliyesi engellendi. Kanalizasyon atıklarının yağmur suyuna karışarak yerleşim alanlarına ve çadırlara ulaşması ise salgın hastalık riskini arttırdı.

GÜNDE 7 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Gazze'de insani yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin ardından yeni bir acil yardım çalışması başlattı. Bu kapsamda 4 bin çadır örtüsünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dağıtım çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca 2 bin battaniyenin dağıtımına da devam ediliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de her gün 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı da sürdürüyor. Vakıf, bölgedeki insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.