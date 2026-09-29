Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından 9 ilde dev operasyon! Hayali şirketlerle devasa fatura vurgunu: 46 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik O.U. liderliğindeki şebekeye operasyon düzenlendi.

İŞSİZLERİN ADINA PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Soruşturma detaylarına göre, örgüt yöneticisi O. U.'nun talimat ve yönlendirmesiyle hareket eden şebekenin kirli oyunu deşifre edildi. Maddi zorluk yaşayan işsiz kişiler adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan hayali firmalar kuran şebekenin, bu şirketler üzerinden yüksek miktarlarda sahte fatura düzenlediği ve komisyon karşılığında sattığı tespit edildi. Bu yöntemle alt tabaka firmalar üzerinden haksız kazanç sağlanırken, alıcı firmaların da bu faturaları defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitler doğrultusunda toplam 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli belirlendi. Düğmeye basan ekipler; Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal ve mühimmat ele geçirildi.

Yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 adet e-imza, 16 adet farklı firmaya ait kaşe, 23 adet bilgisayar ve 20 adet cep telefonu, 8 adet farklı bankalara ait banka hesap cüzdanı, 7 adet farklı operatöre ait SIM kart, çok sayıda ajanda ve 1 adet hard disk, 917 adet 9x19 mm çapında dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı fişeğine el konuldu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör