Gebze merkezli kaçakçılık operasyonu: 13 kişi yakalandı!

TIR'LARI KONYA'DA PARÇALAMIŞLAR

Soruşturmada, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilen çekici ve yarı römorkların takip sistemlerinin sökülerek izlerinin kaybettirildiği belirlendi. Kaçırılan araçların Konya'ya götürüldüğü, burada parçalanarak yedek parça olarak kullanıldığı veya plaka ve şasi bilgilerinin Türkiye'de kayıtlı başka araçların bilgileriyle değiştirilerek 'change' yöntemiyle piyasaya sürüldüğü ortaya çıkarıldı. Teknik takip, saha araştırmaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, baz istasyonu verileri ve kriminal incelemeler sonucunda şüphelilerin 20 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.