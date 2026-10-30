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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:50

Gebze’de emlak dükkanında silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde emlak dükkanında çıkan silahlı kavgada Şeyhmuz Solhan (36) hayatını kaybetti, S.B. (38) ise yaralandı.

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DHA
Gebze’de emlak dükkanında silahlı kavga: 1 kişi öldü!
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Olay, saat 14.30 sıralarında Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Emlak dükkanında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi henüz belirlenemeyene kişi, yanındaki tabancayı çekip 2 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şeyhmuz Solhan ile S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Solhan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.B. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmuz Solhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#GEBZE #KOCAELİ
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Gebze’de emlak dükkanında silahlı kavga: 1 kişi öldü!
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