Gebze’de feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre üzücü kaza, Gebze'de meydana geldi. Ataberk Coşkun (18) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ataberk Coşkun ve arkasında yolcu olarak bulunan Ecrin B. (15) yola savrularak ağır yaralandı. Çevrede kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı iki gence ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Hayati tehlikeleri bulunan gençlerden motosiklet sürücüsü Ataberk Coşkun Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 yaşındaki Ecrin B. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Hastanelerde doktorların tüm çabalarına ve yapılan bütün müdahalelere rağmen acı haber peş peşe geldi. Henüz hayatının baharında olan 18 yaşındaki Ataberk Coşkun ile 15 yaşındaki Ecrin B. yaşam mücadelesini kaybetti. Gençlerin vefat haberi ailelerini ve yakınlarını yasa boğdu. İki gencin yaşamını yitirdiği feci kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.