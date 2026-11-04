Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Hastalık öncesi sessiz yorgunluk

Uzmanların en çok dikkat çektiği nokta, kalpte meydana gelen bu yapısal bozulmaların henüz hiçbir hastalık belirtisi yokken sessizce başlaması oldu. Yani kişi kendini tamamen sağlıklı hissederken, açık kalan ekran veya ortam ışığı kalbi yavaş yavaş yorarak gelecekteki hastalıklara zemin hazırlıyor.