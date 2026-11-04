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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:35

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Televizyon sesi veya dışarıdan sızan bir ışıkla uyumak ne kadar tehlikeli olabilir? Yapılan bir araştırma, bu masum sanılan alışkanlığın kalbimize yaptığı sessiz etkiyi rakamlarla gözler önüne serdi.

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Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz
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Çoğumuz uzun bir günün ardından televizyon karşısında sızıp kalıyoruz ya da sokak lambasının ışığını umursamadan uykuya dalıyoruz. Ancak binlerce kişi üzerinde yapılan yeni incelemeler, gece ışığa maruz kalmanın vücudumuzda, özellikle de kalbimizde hiç beklemediğimiz yapısal değişimlere yol açtığını gözlemlendi.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

11 bin kişilik inceleme!

European Heart Journal dergisinde yakın zamanda yayımlanan dikkat çekici araştırmada, Birleşik Krallık sağlık veritabanından 11 binden fazla kişinin uyku alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar bir hafta boyunca bileklerinde gece ışık maruziyetini ölçen özel cihazlarla uyudu ve tüm veriler kayıt altına alındı.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Yaklaşık üç yıl sonra bu kişilerin kalpleri MR cihazlarıyla detaylı bir şekilde tarandı. Sonuçlara göre; geceleri daha fazla ışığa maruz kalarak uyuyan kişilerin sol kalp karıncık kütlesinde artış, kalp duvarlarında belirgin bir kalınlaşma ve kalp fonksiyonlarında zayıflama olduğu tespit edildi.

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Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Hastalık öncesi sessiz yorgunluk

Uzmanların en çok dikkat çektiği nokta, kalpte meydana gelen bu yapısal bozulmaların henüz hiçbir hastalık belirtisi yokken sessizce başlaması oldu. Yani kişi kendini tamamen sağlıklı hissederken, açık kalan ekran veya ortam ışığı kalbi yavaş yavaş yorarak gelecekteki hastalıklara zemin hazırlıyor.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Araştırmacılar konuyu daha da derinleştirmek için 73 bin kişinin 10 yıla yayılan sağlık verilerini analiz etti. Geceleri en yüksek düzeyde ışıkla uyuyan grubun, karanlıkta uyuyanlara kıyasla kalp yetmezliği geliştirme riskinin yüzde 29 oranında daha yüksek olduğu saptandı.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Kriz ve felç tehlikesine dikkat!

Sadece kalp yetmezliği değil, yoğun ışık altında uyuyan gruptaki kişilerin kalp krizi geçirme riskinin yüzde 24, felç geçirme ihtimalinin ise yüzde 33 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu kişilerde kalpte ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon) çok daha sık gözlemlendi.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Biyolojik saati altüst ediyor!

Bilim insanlarına göre bu durumun temel nedeni, ışığın vücudun gece ve gündüzü ayırt etmesini sağlayan biyolojik ritmini bozması. Gece algılanan televizyon veya lamba ışığı, uyku kalitesini düşürerek bedenin dinlenme süresini farkında olmadan kısaltıyor.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Tansiyon dengesi uykuda sarsılıyor

Kesintisiz ve tam karanlıkta alınamayan uyku, zamanla sadece kalp kasını değil, kan basıncı dengesini ve genel damar sağlığını da olumsuz etkilemeye başlıyor. Vücut, gece yapması gereken onarımı tamamlayamadan ve tansiyonu dengeleyemeden yeni güne başlamak zorunda kalıyor.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Araştırmayı yürüten ekip, bu olumsuz etkinin sadece açık bırakılan bir televizyondan değil; başucundaki bir gece lambasından, aralık kalan kapıdan sızan ışıktan veya pencereden vuran güçlü bir sokak lambasından bile kaynaklanabileceğini vurguluyor.

Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz

Kalbiniz için karanlığı seçin!

Televizyon karşısında uyumanın doğrudan kalp hastalığı yaptığını söylemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olsa da mevcut veriler oldukça uyarıcı. Yatağa girmeden önce televizyonu kapatmak ve odayı tamamen karanlık tutmak, kalp sağlığınızı korumak için atabileceğiniz en pratik ve etkili adım.

Kaynak: Avrupa Kalp Dergisi

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Gece ekranı açık bırakıp yatanlar dikkat! Bunu okuduktan sonra bir daha düşüneceksiniz
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