Gecenin Ucunda canlı izle | Star TV Gecenin Ucunda 7. bölüm canlı izle ekranı

Gecenin Ucunda canlı izle ekranı ile Star TV'nin yeni dizisi yeni günü ve yeni saatiyle ekranlara geliyor. Çarşambadan salı gününe alınan yapım, böylece güçlü dizilerle rekabet edecek. 15 Kasım 2022 tarihli Gecenin Ucunda 7. bölüm canlı yayın ekranı saat 20.00 ile izleyicilere açılacak. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle ekranı
GECENİN UCUNDA 7. BÖLÜM KONUSU
Kazım tüm ailenin huzurunda Macide'yi Ahmet'e istedikten sonra Macide, Kazım'la yüzleşir ve arasına mesafe koyar. Macide, Ahmet'e artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet son çare olarak Kazım'dan yardım ister. Macide'den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet'e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.
GECENİN UCUNDA SON BÖLÜM NE OLDU?
Kazım'ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır.
Bu süreçte Kazım'dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin'in hastalığı Kazım ve Macide'yi yine bir sırrın etrafında buluşturur.
Kazım, Berrin'i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır.
Berrin'in iyileşmek için Kazım'dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide'yi bir an önce evlendirmektir.
GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;
Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.