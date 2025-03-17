Haberler Yaşam Haberleri Geçitler sos veriyor: Alt geçitten kopan levha ve beton parçaları araçların üzerine düştü
Giriş Tarihi: 17.3.2025 15:05 Son Güncelleme: 17.3.2025 18:31

Geçitler sos veriyor: Alt geçitten kopan levha ve beton parçaları araçların üzerine düştü

İstanbul Büyükçekmece’de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alt geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçidin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Geçitler sos veriyor: Alt geçitten kopan levha ve beton parçaları araçların üzerine düştü

Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü. Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.

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Geçitler sos veriyor: Alt geçitten kopan levha ve beton parçaları araçların üzerine düştü
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