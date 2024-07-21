Geçmişin mirası gelecek için yenilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Osmanlı mirasının önemli eserlerinden olan Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim türbelerinin restorasyonunu başarıyla tamamladı. Osmanlı mimarisinin barok üslubunu yansıtan türbeler, dış cepheleri ve iç mekanları ile dikkat çekiyor. Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim türbelerinin restorasyonu tamamlandı. Özellikle Sultan III. Selim'in türbesi, Osmanlı türbe mimarisinde ilk kez görülen kuş evleri ve 16. yüzyıla ait çinilerle süslenmiş durumda. Türbede ayrıca Hz. Muhammed'in "Kadem-i Saadeti" (ayak izi) bulunuyor. Bu türbeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ecdada Vefa Sanatı İhya" projesi kapsamında restore edildi. Proje çerçevesinde, toplamda 124 türbeden 48'inin restorasyonu tamamlandı, 19 türbenin eksik projeleri bitirildi. 2026 yılına kadar tüm türbelerin bakım ve onarımlarının tamamlanması hedefleniyor. Türk tarihine ve kültürüne sahip çıkmanın bir ifadesi olarak gerçekleştirilen bu restorasyon çalışması, gelecek nesillere önemli bir miras bırakmayı amaçlıyor.