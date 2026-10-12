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Giriş Tarihi: 12.10.2026

‘Gel gel’ yapan arkadaşını ezdi

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
‘Gel gel’ yapan arkadaşını ezdi
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İstanbul Sultangazi'de Mehrınoz Boboeva (45), aracını kaldırıma park etmek isterken kendisine yön tarifi yapan erkek arkadaşı Hayrettin Şen'e (72) çarptı. Olay, 7 Ekim günü Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehrınoz Boboeva, kullandığı araçla kaldırıma çıkmak için manevra yaparken bu sırada dini nikahlı eşi Hayrettin Şen, 'gel gel' diyerek eşini yönlendirmek istedi. Sürücü Boboeva'nın kaldırıma çıkmak istediği sırada gaza fazla basması sonucu kontrolünün kaybettiği araç, önünde bulunan eşi Şen'e çarptı. Aracın altında kalan Şen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Şen hayatını kaybetti. Sürücü Mehrınoz Boboeva çıkartıldığı mahkemece tututlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL
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‘Gel gel’ yapan arkadaşını ezdi
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