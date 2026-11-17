150 MİLYONDAN FAZLA ZİYARET GERÇEKLEŞTİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'de 233'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 692 müzede 4 milyona yakın eser bulunduğunu bildirdi. Yılmaz, 2021'den bu yana müze ve ören yerlerini 150 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire Külliyesi'nde restorasyonu tamamlanan 7 yapı ve 46 salonun 5 ayrı müze olarak düzenlendiğini belirten Yılmaz, bu çalışmayla 10 bini aşkın eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu ifade etti.



"261 KAZI ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜK"

Kongrede farklı ülkelerin müzecilik deneyimlerinin paylaşılmasının müzelerin toplumla kurduğu bağı güçlendireceğini belirten Yılmaz, özellikle çocukların ve gençlerin eserleri yerinde görmesine önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, müzeleri çocukların merak duygusunu besleyen ve toplumun her kesimine hitap eden "yaşayan eğitim mekanları" olarak görmek istediklerini dile getirdi. Kongrede konuşan Bakan Ersoy, 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi olan Geleceğe Miras 'ı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Projeyle arkeolojik kazıların kapsamını genişlettiklerini, bilimsel araştırmaları güçlendirdiklerini ve kültürel miras ın korunmasına yönelik çalışmaları yıl boyunca devam eden sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.

Ersoy, "Bu yıl Geleceğe Miras kapsamında 67 ilimizde tam 261 kazı alanında çalışmalar yürüttük. Bu projedeki çalışmalar da dâhil olmak üzere yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarımızın sayısının 800'e ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.