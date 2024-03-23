Gelecegin liderleri, “Finansal okuryazarlık eğitim projesi” ile yetişiyor

FİNANS BİLGİSİ ÜZERİNE YOĞUN EĞİTİM ALDILAR

Halkbank'ın ana sponsorluğunda hayata geçen Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi'nin Koordinasyon ve Yönetimi İdeaLab Consulting tarafından yapılırken Proje fikir anneliği ve liderliğini ise AK Parti Adana Milletvekili / TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık üstlendi. Projeye; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Yüreğir Belediyesi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Kadın Platformu da destek verdi.

Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin eğitim modülüyle şekillenen proje; 1700'ün üzerinde gence ulaşarak 600 dakikalık yoğun eğitim, sınavlar ve interaktif aktivitelerle gençleri bilgi ve becerilerini zenginleştirmeye teşvik ediyor. Dinamik içerikler, etkileşimli aktiviteler, konu pekiştirici soru testleriyle dolu eğitim modülü, bilgilerin pekişmesini sağlayarak eğitime heyecan katan yarışma modülü ve sürpriz ödüllerle zenginleştirildi.

SARIKAYA: "GENÇLERİN FİNANSAL YETKİNLİK VE BECERİ KAZANMALARINI HEDEFLEDİK"

İdeaLab Consulting Kurucusu Selin Seferoğlu Sarıkaya, geleceğin ekonomisine katkı sağlayacak projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve projeyi destekleyen ya da sponsor olan tüm kuruluşlara teşekkür ederek eğitim serüveni hakkında bilgi verdi: "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilk olarak adım attığımız projeye, müfredatın hazırlanmasının ardından start verdik. Uzun soluklu bir hazırlık aşamasının ardından hızlı bir eğitim süreci geçirdik. Okudukları bölüm ayırt edilmeksizin, tüm 11. sınıf öğrencilerini kapsayan eğitim projesi, finansal okuryazarlık becerilerini arttırmak üzerine tasarlandı. Beş farklı modülle; aile ekonomisi, finansal karar alabilme becerisi, devletin ve finansal kurumların işleyişi ile profesyonel hayatta iş birimlerinde uygulayabilecekleri finansal yetkinlik ve beceri kazanmaları hedeflendi.

Projenin amacı; Mesleki Teknik Anadolu liseleri başta olmak üzere, mevcut müfredatlarında gençlerin aldığı teknik eğitimleri destekleyici, taktiksel ve uygulamaları öğrenebilecekleri, yetkinliklerini geliştirmeye, onları kariyerlerine hazırlamaya odaklanan atölyeler ve eğitimlerden oluşan bir platform kurgulamak."

SUNAY KARAMIK: "PARASINI YÖNETEMEYEN HAYATINI YÖNETEMEZ"

Proje Liderliğini üstlenen AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ise eğitim projesi ile Adana'da bir "ilk" gerçekleştiğini belirterek şehrin tüm STK'larının, Halkbank ve yerel yönetimlerin destekleri, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönetimi ile topyekün bir eğitim hamlesinin başlatıldığını söyledi. Gelecekte girişimci olma ihtimali yüksek mesleki teknik lise öğrencilerinde finansal okuryazarlık farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerinden söz eden Sunay Karamık, yeni nesil öğrenme teknikleri ile müfredatı oluşturulan projeye gençlerin ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Sunay Karamık şöyle konuştu: "Finans bilgisi, artık hayatın ta kendisi. Ev ekonomisinden iş dünyasına, gündelik yaşamın içindeki alışverişten girişimcilik adımlarına kadar her alanda ve herkese finans bilgisi gerekiyor. Şu bir gerçek ki; parasını yönetemeyen hayatını yönetemez. İşte bu yüzden gençlerimizi finansal okuryazar yapmak için kolları sıvadık. Başlangıçta çok karmaşık veya uzmanlık gerektiren bir alan gibi görünen eğitimlere sonrasında gençlerin ilgisinin artmasıyla mutlu olduk.

İlk haftadan itibaren hızlı bir ivme yakalayan eğitimlere katılım oranlarında da ciddi bir yükseliş yakaladık. Oyunlaştırma tekniği kullanılarak hazırlanan soru bankasını, hiçbir not ve ödül beklentisi olmamasına rağmen öğrencilerin dikkatini çektiğini deneyimledik. 1700 öğrenci, oyunlaştırma sayesinde, 4000'in üzerinde soru bankasına bağlandı ve yüzde 80'lik bir kısım tam puanlara erişene kadar bu modülü kullandı. Projenin bu şekilde başarıya ulaşması ve gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerinin yükselmesini sağlaması ile gurur duyuyoruz. Gençlerin yoğun ilgisini gören proje gösteriyor ki; Finansal Okuryazarlık Eğitimi ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve finansa ek olarak farklı konu içerikleriyle zenginleştirilmeli. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Akdeniz genelinde ikinci Finansal Okuryazarlık Programı'nı başlatarak sonrasında ülke çapında daha fazla gence ulaşabilmek."

TAŞKIRAN: FİNANSAL BİLGİ ALTYAPISISI OLUŞTURMAK EKONOMİYİ VERİMLİ KILACAK

Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, toplantıda yaptığı konuşmada; çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitimlerin öneminden bahsederek "Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi"nin içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Çocukluk ve gençlik çağından itibaren finansal okuryazarlık eğitim altyapısının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasına finans bilgisi zayıf olarak başlayan gençlerin, kariyer hayatları boyunca zorlandıklarını görüyoruz. Bu nedenle Halkbank olarak elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Projenin çeşitlenerek geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Halkbank olarak yürüttükleri Çocuk Bankacılığı Projesi'nden de bahseden Altan Taşkıran, erken yaşlarda finansal sistemden en azından belli bir düzeyde bilgi sahibi olmalarının gelecek ekonomimizi daha verimli hale getireceğini belirtti.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA İLE PROJENİN KAPANIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Finansal Okuryazarlık Eğitim Projesi'nin önümüzdeki aylarda Ödül Töreni ile kapanış programı gerçekleştirileceği açıklandı. Eğitim projesinin ödüllü yarışmasının ayrıntıları ise şöyle: 3 hafta ve 5 modül'den oluşan Finansal Okuryazarlık Eğitimleri, Mart 2024'te canlı ders olarak tamamlandı. Ardından katılımcılardan seçilen ve okul öğrenci sayısına göre belirlenen sayıda, her takım 5 öğrenci olmak üzere 33 takım belirlendi. Okullara öğrenci sayısına göre ağırlıklı dağılım verildi. Her takım için online görüşmeler ve canlı dersler ile video kayıtlarına ek olarak birebir 600 dakikalık eğitim gerçekleştirildi. 20 Mart'ta öğrencilerin yarışma formlarını teslim etmesiyle proje tamamlandı ve hazırlanan formlar, jüriye 21 Mart'ta teslim edildi. Ödüllü yarışma için değerlendirme süreci devam ediyor. 4 bölümden oluşan yarışma formları, konuya uygunluk, sunum becerisi, araştırma ve geliştirme özellikleri ve takım çalışması kriterleri doğrultusunda puanlanmak üzere değerlendirme safhasında. Puana göre ödül almaya hak kazanan 3 takım sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek. Önümüzdeki ay Adana'da gerçekleştirilecek Ödül Töreni'nde kazananlar açıklanarak ödülleri taktim edilecek.