Geleceğin şampiyonları sevgiyle yetişiyor

Düzce'de bir fabrikada çalışan Deniz Yılmaz (50), mesai saatlerinin dışında da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda tekvando hocalığı yapıyordu. İşinden emekli olduktan sonra daha fazla boş zamanı kalan Yılmaz, öğrencileriyle kurduğu bağı koparmayarak, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla gönüllü olarak antrenmanlara devam etti. Devlete emanet bu çocukların hayatlarına dokunmaya devam eden Yılmaz, hem hayatlarını değiştirirken hem de şampiyonluklara giden yolda onlara rehberlik etmeyi sürdürdü. Yılmaz'ın yetiştirdiği çocuklar, il müsabakalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. Bu başarıları sayesinde de geçen temmuz'da Isparta'da düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılma şansını yakaladı.



HAYATI DA ÖĞRETİYORUZ

Yetiştirdiği çocuklarla gurur duyduğunu söyleyen Yılmaz, "İlk kursta aramızda çok güzel bir bağ oluştu. O nedenle, kurs sona erince de onları bırakmadım. Çocuklarımızın buralara gelmesi bizim için büyük mutluluk. Tekvandonun temelinde disiplin, saygı ve ahlak bulunur. Biz sadece savunma sanatını öğretmiyoruz. Aynı zamanda disiplini, hayatı, terbiyeyi, edebi ve ahlakı da öğretiyoruz. Önemli olan bu çocukların okul hayatlarında ve sosyal hayatlarında düzgün, saygılı, ahlaklı bireyler olmaları. Şimdiye kadar, 30-35 çocuğum oldu. Benim için nerede olduklarının önemi yok. Yeter ki iyi yerlere gelsinler" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör