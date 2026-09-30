Geleceğin teknolojileri tarihin şehrinde

TEKNOFEST'in önemli paydaşları arasında yer alan ASELSAN, Şanlıurfa'da gençler ve teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. Etkinlik boyunca ileri teknoloji çözümlerini sergileyen ASELSAN, çocuklar ve gençler için hazırlanan deneyim bölümleriyle ziyaretçilere keyifli bir keşif yolculuğu sunuyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şanlıurfa'nın taşıdığı tarihsel mirasın TEKNOFEST'e ayrı bir anlam kattığını vurguladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunda gençlere düşen role dikkat çeken Akyol, "Şanlıurfa, insanlığın geçmişine dair bildiklerimizi değiştiren keşiflere ev sahipliği yapıyor. Göbeklitepe geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiyse, gençlerimizin fikirleri de yarına bakışımızı benzer biçimde değiştirecek. Tarihin yeniden okunduğu bu topraklarda geleceği de yine bu toprakların gençleri yazacak. ASELSAN olarak mühendislik gücümüz ve tecrübemizle onların yanında olacağız" dedi.

MERAKLA BAŞLIYOR, ÜRETİME DÖNÜŞÜYOR

ASELSAN'ın çocuklarda bilim ve keşif merakını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Tekno Macera, 500 metrekarelik bölümüyle etkinliğin dikkat çeken durakları arasında yer alıyor. Göbeklitepe temalı bölümde çocuklar, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle doğrudan etkileşim kurarak öğreniyor ve keşfediyor. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle erken yaşta kurduğu bağın Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akyol, "Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir 'neden?' ya da 'nasıl?' sorusuyla başlıyor" diye konuştu.

GÖKYÜZÜNDEN SU ALTINA

ASELSAN, gökyüzünden kara platformlarına, denizlerin derinliklerinden hassas güdüm sistemlerine uzanan geniş ürün ailesini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Stantta TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemleri yer alıyor. ÇELİKKUBBE Dijital Alanı, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini yakından tanıma imkânı sağlıyor. Açık sergi bölümünde HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP sistemleri ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Böylece farklı tehditlere karşı geliştirilen milli savunma kabiliyetleri bir arada incelenebiliyor.

UÇTAN UCA TECRÜBE FIRSATI

Çocuklukta merakla başlayan keşif yolculuğu, TEKNOFEST yarışmalarında gençlerin projeleriyle üretime dönüşüyor. Genç yarışmacılar, fikirlerini somut çalışmalara dönüştürürken gerçek problemlere yanıt arıyor ve mühendislik süreçlerini uçtan uca tecrübe etme fırsatı yakalıyor. ASELSAN, destek verdiği yarışmalarla gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında çok sayıda yarışmanın yürütücülüğünü yaptı. Havacılıkta Yapay Zekâ ve Elektronik Harp Yarışmaları Diyarbakır'da pek çok yetenekli genci bir araya getirdi. TEKNOFEST heyecanı Mardin'e de taşındı. Mardin'de gerçekleştirilen İnsansız Kara Araçları yarışmasında üniversiteli gençlerin geliştirdiği sistemler izleyenleri gururlandırdı.

FESTİVALİN GÜVENLİĞİ ASELSAN'A EMANET

Milli olarak geliştirilen güvenlik sistemleri, TEKNOFEST'te ziyaretçilerin güvenliği için aktif görev üstlenecek. Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralarla organizasyon sahası etkin biçimde izleniyor, elde edilen görüntüler anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezi'ne aktarılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör