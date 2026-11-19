Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Mustafa Kutlu'yu İstanbul'daki evinde ziyaret ettiklerini belirterek, Kutlu'nun "Uzun Hikaye", "Beyhude Ömrüm", "Mavi Kuş" ve "Ya Tahammül Ya Sefer" gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını kaydetti.

Ersoy, "Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu'ya özel bir kitap yayımlayacak, 'İp' adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız" ifadesini kullandı.

ÜSLUBU KENDİNE ÖZGÜ

Kutlu'nun edebiyat geleneğinin birikimini modern anlatım imkânlarıyla buluşturduğunu vurgulayan Ersoy, yazarın kendine özgü anlatımı, sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okurların gönlünde özel bir yer edindiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne ve Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Kutlu'nun eserlerinin okurda bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı: "Onun hikâyelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz."

Ersoy, edebiyata kazandırdığı eserler, kültür hayatına sunduğu katkılar, sıcak ev sahipliği ve hoş sohbeti için Kutlu'ya teşekkür ederek, sağlık, afiyet ve uzun ömür dileklerini iletti.

ADI KÜTÜPHANEYE VERİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, köy ve kasaba yaşamını, insanın gündelik hayatını, umutlarını ve arayışlarını eserlerine yansıtan Mustafa Kutlu'nun, hikâyelerinde geleneksel değerleri ve toplumsal değişimin insan üzerindeki etkilerini ele aldığı ifade edildi.

Hareket ve Dergah dergilerindeki çalışmalarıyla yayıncılık dünyasına da katkılar sunan Kutlu'nun, edebi birikimini farklı kuşaklardan okuyucularla buluşturan eserleriyle Türk hikâyeciliğinin önemli isimleri arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan'da yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezinin de Mustafa Kutlu'nun adını taşıyacağı kaydedildi.