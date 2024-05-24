Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Mersin’de yapıldı

Yarışlarda genç erkekler ve kızlar A ve B kategorisinde yarıştı. 60 ilden yaklaşık 650 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Faaliyetleri biriminden sorumlu Veysel Durmaz ile Gençlik ve Spor Erdemli ilçe Müdürü Ferhat Keskin tarafından verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Faaliyetleri biriminden sorumlu Veysel Durmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, Okçuluk Federasyonunun kısa zaman önce kurulmasına rağmen hızlı büyüdüğünü ve 20 binin üzerinde lisanslı sporcusunun bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin değişik 60 ilinden yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı şampiyonaya ilginin beklenenin üzerinde olduğunu belirten Durmaz, federasyonun 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmasına izin verildiğini ifade ederek, ''O günden bugünü Türkiye'nin en hızlı gelişen ve büyüyen federasyonuyuz. Kurulduğumuzda ilk etapta tescilli 500-600 sporcu var iken şimdilerde 20 binlere dayanan bir nüfusa sahibiz. Bu anlamda bu durumdan mutluyuz gururluyuz. Sayıların artışı ile birlikte nitelik ve başarılarda ardından geliyor. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum'' dedi.

Gençlik ve Spor Erdemli ilçe Müdürü Ferhat Keskin ise, 60 ilden 650 sporcunun katılım sağladığını belirterek, geçen yıl ilkini düzenledikleri şampiyonanın bu yıl ikincisine ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında bu tür etkinliklerin katkı sunduğunu belirten Keskin, ''Bu tür aktivitelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz'' diye belirtti.

Kastamonu Hüma Hatun Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Esma Eker, 1 yıldır Geleneksel Türk Okçuluğunu yaptığını ve ata sporu okçuluğu yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Genç arkadaşlarına da çağrıda bulunan Eker, 'kesinlikle derslerinizi aksatmayın ve bunun yanında mutlaka bir spor dalı ile uğraşın. Geleneksel Türk Okçuluğu spor dalı çok iyi bir tercih olacak. Ok atmak hissederek attığınızda sizinde hoşunuza gidecektir'' ifadesini kullandı.

Kastamonu Hüma Hatun Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni ve okçuluk antrenörü Ercan Varol, geçmişte ecdadımızın kullandığı ve fetihler kazandığı ata sporu okçuluğu öğrencilerine öğretmek ve sevdirmeye çalıştığını belirtti. Genç Kızlar A bireysel sıralamada birinciliği Kütahya Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşkun elde etti. Genç kızlar A takım sonuçlarında birinciliği Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi elde etti.

Genç erkek A bireysel sonucunda birinciliği Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğrencisi Semih Ege Ateş kazandı. Takım halinde ise birinciliği Samsun Akpınar Fen Lisesi elde etti. Genç kızlar B bireysel sonuçlarda birinciliği Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Hümeyra Koç elde etti. Takım halinde ise Ankara nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.

Genç erkek B bireysel yarışlarında birinciliği Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Kerem Ahmedoğlu aldı. Takım halinde ise Konya Hacı Veysizade Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.