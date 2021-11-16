Geleneksel TYB Ödülleri Kahramanmaraş’ta sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri takdim töreni bu yıl Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, TYB'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıkcan, Şeref Başkanı ve Kurucu Başkan Mehmet Doğan ile Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı Bayram, vatandaşlar ve protokol üyeleri katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Arıkcan ve Doğan; Kahramanmaraş'ın Türkiye'deki kültür ve sanat alanındaki önemine vurgu yaparak yazar, fikir adamı ve sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

ŞİİR VE EDEBİYATIN BAŞKENTİ VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, 1981 yılından bu yana verilmekte olan, yılın fikir adamı ve sanatçıları ödül törenine şiir ve edebiyatın başkentinde ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Kültürde ve sanatta bazı programları sürekli kılmak, kökleştirmek çok yoğun bir çaba istiyor. Bu bakımdan, Türkiye'nin birbirinden önemli yazarlarını ve şairlerini bir araya getiren, Türkiye Yazarlar Birliğinin Ödülleri de, böyle üstün bir gayretin sonunda gelenekselleşerek, Türkiye'nin son kırk yılına damgasını vurdu" diye konuştu.

ÇÜNKÜ SÖZ İYİLEŞTİRİR

Konuşmasının devamında düzenlenen organizasyonun kültür ve sanat hayatındaki önemine değinen Başkan Güngör, "Yıllar içerisinde verdikleri ödüllerle bir otorite haline gelen Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2020 yılı için 30 kategoride vereceği ödüller bugün burada, Kahramanmaraş'ın en güzel adamlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in adıyla anılan bu salonda sahiplerini bulacak. Bu vesileyle hem ödül alanları hem de birbirinden kıymetli yazarları tekrardan emekleri ve eserleri için tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında kullandığımız sloganımızı yeniden hatırlatmak istiyorum; çünkü söz iyileştirir" dedi.

30 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Konuşmaların ardından berat ve ödüllerin takdimiyle devam eden törende farklı kategorilerde 30 ödül sahibini buldu. Bu kapsamda, hikâyede Mustafa Şahin, şiirde Suavi Kemal Yazgıç, romanda Ayşegül Genç, denemede Dursun Çiçek, fikir türünde Tahsin Görgün, araştırma türünde Hümeyra Özturan, inceleme türünde İbrahim Tellioğlu, edebi tenkit türünde İbrahim Kavaz, hatıra türünde Emine Işınsu, gezi türünde Mehmet Mazak, tercüme türünde Tahir Uluç, biyografi türünde Alim Kahraman'a ödül verildi. Çocuk yayınları ödülü ise Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'na verilirken, basın fıkra türünde Hüzeyme Yeşim Koçak, basın fikir türünde Ahmet Doğan İlbey, basın röportaj türünde Hale Kaplan, basın kültür sanat türünde Saliha Sultan ödülleriyle buluştu. Dergi yayıncılığında Ay Vakti, Türk müziğinde Ubeydullah Sezikli, halk kültüründe Ali Işık, elektronik yayıncılıkta 'fikircografyasi.com, TV belgesel türünde Zeynep Keçeciler, TV dizi türünde Gönül Dağı, şehir kitabı türünde Ekrem Özdemir, radyo programı türünde Mustafa Doğan Dikmen, kamu yayıncılığında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, yayıncılık özel türünde Ketebe Yayınları ödül sahibi olan diğer isimler oldu. Etkinlikte ayrıca kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı; Prof. Dr. Yalçın KOÇ, Prof. Dr. Erol GÖKA ve Mustafa Ruhi Şirin'e de üstün hizmet ödülleri takdim edildi.