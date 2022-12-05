Gelin Arabası Yazıları - Komik, İlginç, Değişik ve Romantik Düğün Arabası Yazısı Fikirleri

Arabalarının arka camı ya da plakalarını süsleyen düğün arabası yazıları bazı çiftler tarafından klasik ve bilindik temenniler içerirken bazı çiftler durumu bir mizaha çevirebiliyor. Zaman zaman düşündüren zaman zaman da güldüren böyle komik ve değişik içerikler son dönemlerde oldukça popüler. Peki, günümüzde en çok dikkat çeken ve kısa içeriklerden oluşan düğün arabasına ne yazılır? Buyurun içeriğimizin devamına…

Komik, İlginç ve Değişik Gelin Arabası Yazıları

Düğün öncesinde hazırlanmaya başlayan gelin arabalarında çiçek, tül, gelin - damat kıyafetli bebekler gibi süslemelere oldukça alışkınız. Kişilerin kendi istekleri ve seçilen arabanın rengine göre hazırlanan böyle süslemeler çoğu zaman "Mutluyuz", "Evlendik" gibi çeşitli yazılarla da süslenir. Ancak bu kelimeleri ya da söz gruplarını daha da abartan kişiler son günlerde oldukça komik gelin arabası yazılarını tercih ediyor. Özellikle son yıllarda popülerliği artan bu komik düğün arabası yazıları şunlardır:

Evlendik, mutluyuz. Kıskanacağınıza aşkı arayın!

İstedim aldım! Sizde isteseydiniz de alsaydınız!

Bir çay içip dağılacaktık. İş ne ara buralara geldi!

Ne darbe ne isyan! Bu aşka yok hiçbir engel!

Eğlence bitti! Şimdi dağılabilirsiniz...

Baba evinde prenses olan eşim, koca evinde kraliçe olmaya gidiyor.

Türev alan adamım ben, seni mi alamayacaktım!

Evli, mutlu inşallah en yakın zamanda da çocuklu!

Evime iç işleri bakanı atandı. Darısı başıboşlara!

Elveda gece gezmeleri, merhaba karılı kocalı gün gezmeleri...

Ne çektik be o kuytu köşe buluşmalarda...

Ben yandım siz de yanmayın...

Merak etmeyin güzel kızlar! Arkadaşlarım hala bekar...

Rahat battı başımıza durduk yere iş aldık.

Hadi bakalım evleniyoruz, pamuk elle cebe!

Google'da arasan böyle kocayı bulamazsın!

Bunca yıl beklediniz sıra 9 ay beklemekte!

Romantik Gelin Arabası Yazıları

Komik ve ilginç gelin arabası yazıları popüler olsa da her çift bunları tercih etmiyor. Aşk ve sevgisini herkese göstermek isteyenlerin tercih ettiği ve diğerlerine oranla daha hoş görünen romantik gelin arabası yazılarının bazıları şunlardır: