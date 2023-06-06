Gelin Çıkarma Duası - Gelin Evden Çıkarken Okunacak Dua Nedir, Ne Okunur?

Gelin çıkarma duası gelenek ve göreneklerimizi en önemli noktalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Durum böyle olunca da baba evinden gelin alma duası nasıl yapılır diye oldukça sık araştırılma yapılmaktadır. Bizler de yapılan bu araştırmalara karşılık olarak gelin evden çıkarken okunacak dua nedir konusunu aydınlattık. Peki o zaman yeni evlenenlere nasıl dua edilir? Tüm bunları öğrenmek istiyorsanız eğer içeriğimizi okumaya devam ederek gelin çıkarma duası hakkında bulduklarımıza ulaşabilirsiniz.

Gelin Çıkarma Duası

Gelinliğe babasının evinden uğurlarken yani gelin çıkarma esnasında, gelin ve damadı dua ile uğurlamak güzel davranışlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Gelin alma duası genellikle erkek evinin bir aile büyüğü tarafından okunur. Bu duanın sebebi ise evlenen çiftlerin huzurlu, mutlu, hayırlı ve evliliğin bir ömür boyu sürmesi içindir. Gelin baba evinden çıkarken kapı eşiğinden önce sağ ayağını atarak "bismillahirrahmanirrahim" deyip önüne bakar. Kapıdan birkaç adım ayrıldıktan sonra baba evine dönüp bakar ve içinden hakkını helal et deyip güvey evine yönelir. O sırada gelinin arkasından 3 kulhuvallah – 1 Elham okuyup geline doğru üflenir. Cenab-ı Allah evlenecek çiftlere huzur, iman ve mutluluk nasip etsin deyip gelin duasına başlanır. Dua şu şekildedir:

Arapça Okunuşu

Allahümmec'al hazel akde vennikahe meymunen mubareken vec'al beyne-hüma üfleten ve mehabbeten ve karara ve la tec'al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il mü'minine radıyallahü anhüma. Ve beyne Aliyyin radıyallahü anh ve Fatıma-tez-zehra radıyallahü anha. Alahümme'ti le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasi'an. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete a'yünin vec'alna lilmüttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbil'ızzeti amma yesıfun ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil'alemin.

Türkçe Okunuşu

Allah'ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah'ım! Adem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Aişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz, arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Amin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Yeni Evlenenlere Nasıl Dua Edilir?

Dinimiz üzere evlenip hayırlı bir yuva kurmak isteyen çiftlerin Allah'ın rızasını gözeterek yapacakları evlilikte okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Her hayırlı işin başı olan besmele-i şerif aslına baktığımızda duaların özüdür. Rahman ve Rahim isimlerinin bir arada bulunduğu ''Bismillahirrahmanirrahim'' duası ile Allah'tan samimi ve içten şekilde istekler talep edilebilir. Evlenmeye karar veren çiftlerin hayırlı bir yuva kurmaları yolunda okuyabilecekleri bazı dua tavsiyeleri bulunmaktadır. Mutlu, huzurlu ve hem dünya hem ahirette olmak üzere iki cihan saadetiyle beslenerek devam ettirilmesi istenen evlilik için dualar mevcuttur. Bunlar:

- Rivayetlerden nakledilen bilgilere göre Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), yeni evlenen kimseleri tebrik edeceği zaman şu duayı okurmuş:

Dua: Bâreka'llâhü leke ve bâreke aleyke ve ceme'a beynekümâ fî hayr.

Anlamı: Allâh senin için bereketli kılsın ve bereketini dâim etsin. İkinizin arasını hayırla birleştirsin.

- Akîl bin Ebi Talib, Cuşm oğullarından bir kadınla evlendiğinde ona, "Rasulullah'ın (SAV) ettiği gibi dua edin!" dedi:

Dua: Bârekellahu Fîkum ve Bâreke Lekum.

Anlamı: Allah sizlere berek versin ve bereketini daim etsin.