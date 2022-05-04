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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Gelincik çiçeğiyle okuru selamlıyor

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Gelincik çiçeğiyle okuru selamlıyor
Turkuvaz Medya bünyesinde aylık olarak yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", 29. sayısında kapağındaki gelincik çiçeğiyle raflardaki yerini aldı. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden dergi, Zeki Bulduk'un 19 Nisan'da hayatını kaybeden şair Bülent Parlak'ın ardından kaleme aldığı "Yetimliği biten şair" yazısı ile başlıyor. Dergide usta çizer Hasan Aycın'ın çizimlerinin yanı sıra Ali Emre'nin "Kamburdaki Küfe", Said Yavuz'un "Eskiden", Mehmet Tepe'nin "Kim Bilir Belki de Üzülmemeliyiz" şiirleri yer alıyor. Muhit'in mayıs sayısına ayrıca Emel Özkan, Aynur Dilber, Murat Güzel, Tuba Kaplan, Mustafa Uçurum, Mehmet Aycı, Yunus Karadağ, Mehmet Fatih Öz, Emre Demir, Süleyman Unutmaz, Şakir Kurtulmuş, Ali K. Metin, Ömer Yalçınova, Mustafa Özçelik, Necdet Subaşı ve Soner Karakuş da şiirleriyle konuk oluyor. Muhit'in son sayısında, Muhsin Macit'le yapılan söyleşi de okurlarla buluşuyor. Necip Tosun'un "Dünya Romanında Türk İmgesi" başlıklı dünya edebiyatında kült olmuş yazarların eserlerini odağına alarak detaylı bir yazı kaleme aldığı sayıda, klasik Türk şiiri sahasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Macit'le yapılan söyleşi de okurlara sunuluyor.


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Gelincik çiçeğiyle okuru selamlıyor
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