Gelini oğlunu öldürdü: İlişkimiz vardı! Babadan korkunç iddia!

SAVCI: TASARLAMA KOŞULLARI YOK

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart 2024'te görülen davada savcı, mütalaa verdi. Mütalaada, "Her ne kadar düzenlenen iddianame ile sanık hakkında hakkında tasarlayarak öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, tamamlanan eylem bakımından sanığın kasten Murat Bakar'ı öldürdüğü ve bu nedenle eylemine uyan 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Yargılama sonunda Şehri Bakar, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

'OLAYDAN SONRA BİZDEN HİÇBİR İFADE ALINMADI'

Diğer yandan öldürülen Murat Bakar'ın babası Mustafa Bakar, olaya ilişkin konuştu. Olay akşamı oğlu Murat ve eşi ile yemek yediğini söyleyen Mustafa Bakar, "Sonra saat 19.30'da 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıktı. Uzun bir süre bekledik ama gelmedi. Saat 22.00 sıralarında gelin eve geldi. Bize uğramadan çatıya çıktı. Namazı kıldıktan sonra aşağı indi. Bana, 'Murat nerede' diye sordu, yemeğini yedi, çayını içti, tekrar yukarı çıktı. Uyuyamadık, Murat'ı aradık ama telefonlara cevap vermedi. Sabah olduğunda Murat'ın arkadaşlarına sordum ama onların da telefonlarına bakmamış. Sonrasında polis karakoluna gittim ve kayıp ihbarında bulundum. Oradan çıktıktan sonra oğlumun ölüm haberini aldım. Olaydan sonra bizden hiçbir ifade alınmadı" dedi.