GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN CUMA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Tüm hafta puanları toplayan gelinler hafta finalinde 10 altın bilezik ile ödüllendiriliyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı programda final heyecanı yaşanıyor. Peki, 26 Nisan Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı, kim elendi?