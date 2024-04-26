Haberler Yaşam Haberleri GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN CUMA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor!
Giriş Tarihi: 26.4.2024 10:33

GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN CUMA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor!

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı! Kanal D ekranlarında Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, bu hafta heyecan dorukta. Her hafta 10 altın bilezik veren yarışmada bir gelin adayı büyük ödülü alırken, bir gelin ise yarışmaya veda eden isim oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bilezik ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN CUMA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Tüm hafta puanları toplayan gelinler hafta finalinde 10 altın bilezik ile ödüllendiriliyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı programda final heyecanı yaşanıyor. Peki, 26 Nisan Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1375. bölümde Seda'nın dedikleri yüzünden Müfide Hanım ağlayarak stüdyoyu terk ediyor! 26 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrak altın kazanan isim kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK SAHİBİNİ BULUYOR!

Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor. Gelin ve kayınvalidelerin birlikte mücadele ettiği yarışmada bileziklerin kazananı henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta bir gelin adayı yarışmaya veda ediyor. Veda eden isim gün sonunda açıklanacak.

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GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN CUMA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buluyor!
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