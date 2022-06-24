Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı merak ediliyor. Gelinler arasında kıyasıya mücadele devam ederken en iyi puanı alan yarışmacı hem günü birinci olarak tamamlayacak hem de çeyrek altını kazanmış olacak. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada 23 Haziran Perşembe gününün birincisi Aslıhan olmuştu. Peki; Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?