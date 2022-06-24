Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:18

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?

Nursel Ergin’in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali yaşanıyor. 24 Haziran Cuma günü birinci olan çeyrek altını kazanmış olacak. Televizyon izleyicileri çeyrek altını hangi gelinin kazanacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; “Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Gelinim Mutfakta’da haftanın finali!

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı merak ediliyor. Gelinler arasında kıyasıya mücadele devam ederken en iyi puanı alan yarışmacı hem günü birinci olarak tamamlayacak hem de çeyrek altını kazanmış olacak. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada 23 Haziran Perşembe gününün birincisi Aslıhan olmuştu. Peki; Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU 23 HAZİRAN 2022

Aslıhan: 15

Damla: 14

Yeşim: 13

Hasret: 8

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 24 HAZİRAN 2022

Gelinim Mutfakta yarışmasında henüz haftanın finalinde kazanan yarışmacı belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin ile puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, puan tablosu nasıl?
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