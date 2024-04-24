Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? Kanal D ile Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan tablosu

Gelinim Mutfakta 24 Nisan puan durumu ile günün birincisi belli oluyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu ile bugünkü bölüme dair merak edilenler.
GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.
Haftanın final gününe kısa süre kala günün en yüksek puanını alan geline çeyrek altın verilecek.