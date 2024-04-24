Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? Kanal D ile Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan tablosu
Giriş Tarihi: 24.4.2024 08:12 Son Güncelleme: 24.4.2024 08:12

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? Kanal D ile Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan tablosu

Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan durumu ile çeyrek altının sahibi olan gelin belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Burçin, Seda ve Damla arasında birincilik mücadelesi haftanın üçüncü gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takmak isteyen yarışmacılar kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için bugün de ter döktü. Peki, 24 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? Kanal D ile Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan tablosu

Gelinim Mutfakta 24 Nisan puan durumu ile günün birincisi belli oluyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, puan tablosu ile bugünkü bölüme dair merak edilenler.

GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününe kısa süre kala günün en yüksek puanını alan geline çeyrek altın verilecek.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1373. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını alan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM
BURÇİN
SEDA
DAMLA

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Nisan puan durumu ile çeyrek altını kazanan gelin kura ile belirlendi.

Burçin ve Yeşim arasında gerçekleşen kura sonucunda çeyrek altını kazanan isim DAMLA ÇINAR oldu.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? Kanal D ile Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan tablosu
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