Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı

Gelinim Mutfakta bu hafta Damla, Hasret, Yeşim ve Aslıhan isimli gelinlerin mücadelesine sahne oluyor. En güzel yemekleri ve sunumları hazırlayarak en yüksek puanları toplamaya çalışan gelinler, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu sorusuyla gündem oluyor. İşte 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı olan gelin...
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Hasret" oldu.
GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINLARI KİM KAZANDI?
Geçen haftanın Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananları şu şekilde:
6 Haziran: Damla
7 Haziran: Yeşim
8 Haziran: Aslıhan
9 Haziran: Aslıhan
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta puan durumu belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.
HASRET:
YEŞİM:
DAMLA:
ASLIHAN: