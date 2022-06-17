Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı
Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:00 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:06

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı

Gelinim Mutfakta programı puan durumu ve haftanın kazananı, yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Nursel Ergin’in sunduğu yarışma programının bu haftaki kazananı araştırma konusu olurken, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu soruları yanıt arıyor. Bugün en yüksek ve en düşük puanı hangi gelin aldı? İşte merak edilenlerin yanıtı ile 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı…

Gelinim Mutfakta bu hafta Damla, Hasret, Yeşim ve Aslıhan isimli gelinlerin mücadelesine sahne oluyor. En güzel yemekleri ve sunumları hazırlayarak en yüksek puanları toplamaya çalışan gelinler, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu sorusuyla gündem oluyor. İşte 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı olan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Hasret" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİM?

Damla kayınvalidesi Nuray ile

Aslıhan kayınvalidesi Ergül ile

Yeşim kayın validesi Beyhan ile

Hasret kayınvalidesi Nurten ile

GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINLARI KİM KAZANDI?

Geçen haftanın Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananları şu şekilde:

6 Haziran: Damla

7 Haziran: Yeşim

8 Haziran: Aslıhan

9 Haziran: Aslıhan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta programında haftanın birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta puan durumu belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

HASRET:

YEŞİM:

DAMLA:

ASLIHAN:

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı
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