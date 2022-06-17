Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı

Gelinim Mutfakta bu hafta Damla, Hasret, Yeşim ve Aslıhan isimli gelinlerin mücadelesine sahne oluyor. En güzel yemekleri ve sunumları hazırlayarak en yüksek puanları toplamaya çalışan gelinler, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu sorusuyla gündem oluyor. İşte 17 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı olan gelin...